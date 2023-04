Parazão: Por falta de médico, São Francisco x Cametá começa com quase uma hora de atraso

São Francisco e Cametá abriram as quartas de final do Campeonato Paraense, na manhã deste domingo (2), no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, mas com atraso. Pela falta do médico do Leão Santareno, o jogo foi retardado em 46 minutos. A princípio, o duelo começaria às 10h.

De acordo com as informações inicias, o médico do São Francisco precisou se atrasar por causa de problemas familiares. O filho do profissional precisou passar por atendimento médico. Ainda assim, o médico conseguiu chegar antes que a partida fosse suspensa.