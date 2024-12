Parazão feminino 2024: com Re-Pa na última rodada nesta quinta (19/12), Tuna é favorita ao título

O Campeonato Paraense feminino 2024 chegou a última rodada e, nesta quinta-feira (19/12), o grande campeão da competição será definido na sexta e última rodada do quadrangular decisivo. As duas partidas serão disputadas simultaneamente, a primeira entre Paysandu e Remo e a segundo entre Tuna Luso e Tiradentes.

Apesar do clássico Re-Pa marcar a final da competição em mais um ano, os times não são os favoritos ao troféu, desta vez a Tuna é a grande favorita e tem vantagem sobre as demais equipes, pois precisa de apenas uma vitória para levantar a taça.

Desempenho Re-Pa

Ao longo do Parazão feminino, Clube do Remo e Paysandu não tiveram desempenhos satisfatórios. A equipe do Leão Azul, que venceu a competição em 2022 e 2023, demorou a se encontrar durante a primeira fase e garantiu a classificação para o quadrangular decisivo com seis vitórias, um empate e uma derrota em oito jogos, em segundo lugar no Grupo A, atrás da Tuna.

O Papão teve uma jornada bem parecida com a do maior rival, tendo classificado em segundo lugar no Grupo B, atrás do Tiradentes, também com seis vitórias, um empate e uma derrota em oito jogos.

VEJA MAIS

Tuna saiu na frente

Com desempenho surpreendente, a Tuna Luso garantiu a liderança do Grupo A de forma invicta na primeira fase da competição, tendo sete vitórias, um empate e nenhuma derrota, assim como o Tiradentes. No entanto, na segunda fase, a Lusa garantiu o favoritismo com três vitórias e duas derrotas em cinco jogos, acumulando 9 pontos.

Na última rodada do quadrangular, a Lusa só perde o título em caso de derrota para o Tiradentes e uma vitória do Paysandu sobre o Remo. O Papão está com oito pontos, somente um a menos que a Tuna.

Ficha técnica

Campeonato Paraense feminino 2024 (segunda fase - 6ª rodada)

Paysandu x Remo

Data: quinta-feira (19/12)

Hora: 15h30

Local: Centro Esportivo da Juventude (CEJU) - campo 2

Tuna Luso x Tiradentes

Data: quinta-feira (19/12)

Hora: 15h30

Local: Centro Esportivo da Juventude (CEJU) - campo 1