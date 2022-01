Parazão: Com cinco jogadores ex-dupla Re-Pa, Independente de Tucuruí se apresenta para 2022

O Independente se apresentou na tarde desta segunda-feira (3), no Estádio Navegantão, em Tucuruí, para o Campeonato Paraense de 2022. O primeiro campeão do interior chega para o estadual com um nome conhecido no comando: o técnico Léo Goiano, ex-Remo, que está na terceira passagem pelo clube.

Outro destaque vai para os cinco atletas ex-dupla Re-Pa no grupo: o zagueiro Martony (em 2017) e o atacante Cassiano (em 2012) tiveram passagens pelo Remo. Já os atacantes Tiago Mandi (em 2017) e Romarinho (em 2018), além do zagueiro Bernardo Benjamim (em 2009 e 2010) vestiram a camisa do Paysandu.

A estreia do Independente no estadual ocorre no dia 26 de janeiro (quarta-feira), contra o Tapajós, fora de casa. O local e horário ainda serão definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

CONFIRA O ELENCO DO INDEPENDENTE

Goleiros: Gauther, Bellete*, Branco

Zagueiro: André Ribeiro, Bernardo Benjamin, Domak*, Martony e Pedrão

Laterais-direitos: Gustavinho*, Lima, Mateus* e Raçudo

Laterais-esquerdos: Wesley da Silva

Volantes: Felipe Tiririca, Gomes, Joadson e Judvan

Meias: Anthony Lucas, Arthur*, Deiveson*, Japa* e Railson

Atacantes: Adrianinho*, Alvinho*, Aleff Diego, Bruno*, Cassiano, Icaro*, Ivanilson*, Lucas Sheldon, Romarinho, Tiago Mandi, Tiago Pará e Wallace Lima

* - jogadores da base