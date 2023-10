Parazão B1 conhece mais um semifinalista neste final de semana; veja mais

O Campeonato Paraense B1, também conhecido como a "Segundinha", caminha para a decisão e aos poucos vai definindo seus finalistas, que devem brigar por duas vagas na sonhada elite do Parazão em 2024.

Neste sábado, uma partida abre as quartas de finais II. A rodada abre neste sábado (7), com o jogo entre Capitão Poço e Santa Rosa, direto do estádio José Rufino de Souza, o "Rufinão", em Capitão Poço. No primeiro encontro o "Santinha" venceu por 1 a 0, no Baenão.

O primeiro classificado para a semifinal é o Canaã, que venceu o Pinheirense no primeiro jogo por 2 a 0 e manteve a vantagem na volta, vencendo por 2 a 1. O time está em rota de colisão com Parauapebas e São Raimundo, que jogam no dia 8, em Santarém, e no dia 15, em Parauapebas. Além desse, outros jogos completam a relação que define as equipes finalistas da competição.

No próximo dia 10 completam a rodada Santos e Sport Belém, que já se enfrentaram no último dia 3, no Ceju, com vitória do Santos por 2 a 1. A decisão será no Complexo Esportivo do Japiim, em Castanhal.

Confrontos

Até o momento, o Canaã aguarda o vencedor de Parauapebas e São Raimundo. A outra partida sairá do confronto entre Santa Rosa e Capitão Poço, e Santos e Sport Belém.

Próximos jogos das quartas de final II

07/10 - Estádio José Rufino de Souza - Capitão Poço x Santa Rosa (15h00)

08/10 - Estádio Panterão - Sao Raimundo x Parauapebas (15h30)

10/10 - Ninho do Japiim Castanhal - Santos x Sport Belém (9h30)

15/10 - Estádio Rosenão - Parauapebas x São Raimundo (15h30)