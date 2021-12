Parazão 2022: Tuna fecha com meia Alexandre Santana, ex-Castanhal

De olho no Parazão, a Tuna Luso anunciou a contratação do meia Alexandre Santana, de 29 anos. O jogador é experiente e possui rodagem pelo futebol brasileiro e atuou também em Malta.

VEJA MAIS

Alexandre Santana já atuou por vários clubes do Pará como Independente de Tucuruí, São Raimundo, São Francisco, Águia de Marabá, além de Castanhal onde disputou o Brasileiro da Série D e por último defendeu as cores da Esmac, na Segundinha do Parazão. Pelo clube de Ananindeua foram seis partidas disputadas, porém a Esmac não conseguiu seguir na competição.

A Tuna é a atual vice-campeã paraense e retornou à elite do futebol paraense em 2021. A Lusa possui na história um total de dez títulos estaduais e vai buscando encorpar o elenco para as competições. A primeira delas é o Parazão, que inicia para os cruzmaltinos no dia 27 de janeiro, fora de casa contra o Águia de Marabá, ainda sem local e horário definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).