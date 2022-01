Itupiranga goleia 'caçula' Caeté na abertura do Campeonato Paraense 2022

O Itupiranga tratou de carimbar a estreia do Caeté na elite do futebol paraense. No jogo que marcou o pontapé inicial oficial do Parazão 2022, o Crocodilo goleou o caçula da competição por 4 a 1. A partida foi realizada no Estádio Navegantão, em Tucuruí, no início da noite desta quarta-feira (26).

Apesar da vitória por placar elástico, quem saiu na frente foi o Caeté. O clube de Bragança abriu o placar ainda aos 5 minutos do primeiro tempo, com Jean, aproveitando rebote do goleiro Evandro Gigante. Pouco depois, aos 11, o Itupiranga igualou com João Vitor.

Veja como foi o jogo completo:

A virada do time da casa rolou aos 30, com Rodrigo. Já na segunda etapa, Moisés garantiu a goleada do Crocodilo. Primeiro, fez de cabeça após cobrança de escanteio; e depois, pegando sobra na área, concluiu o placar: 4 a 1 Itupiranga.

Com o resultado o clube do sudeste paraense assume a liderança do Grupo B, com três pontos e saldo de três gols. Já o Caeté fica na lanterna do Grupo C, sem pontuar e com saldo negativo.

O local original de mando de campo do Itupiranga é o Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. Porém, em razão das cheias dos rios na região, que alagaram parte da cidade, inclusive o estádio, a partida foi deslocada para Tucuruí.

As equipes voltam a campo no final de semana. O Caeté recebe, sábado, o Tapajós no Diogão, em Bragança. A partida inicia às 15h30. O Itupiranga encara o Independente, domingo, no próprio Navegantão, porém agora na condição de visitante. O jogo está marcado para às 16h.