ASSISTA: Árbitro pede para diretores do Paysandu serem retirados de jogo do Parazão pela PM

Quando voltava do vestiário do Souza para o segundo tempo de Tuna x Paysandu, jogo de ida da final do Campeonato Paraense, Dewson Fernando Freitas foi surpreendido por xingamentos direcionados por dirigentes bicolores que acompanhavam a partida da arquibancada. Imediatamente, o árbitro solicitou que todos fossem retirados do estádio.

O vídeo foi feito pelo repórter fotográfico Thiago Gomes, de OLiberal.com.

O ‘entrevero’ durou alguns minutos. A reclamação da diretoria do Paysandu seria por um possível impedimento no lance que gerou o segundo gol da Tuna na partida. Dewson Freitas chegou a solicitar apoio da Polícia Militar para a retirada dos dirigentes, mas foi convencido do contrário.