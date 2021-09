Paragominas vira para cima do São Raimundo-RR e se classifica na Série D

O Paragominas venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1 e se classificou para a terceira fase da Série D. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o PFC precisou virar para cima do Mundão neste domingo (19). Tavinho fez para o time de Roraima, Dutra Paraíba e Douglas virou. O Jacaré encara o Atlético Cearense na próxima fase.

Logo na saída de bola, no segundo tempo, Tavinho partiu em velocidade e encobriu o goleiro Dida do PFC, marcando um golaço. O empate dos paraenses veio aos 19 minutos, com Dutra Paraíba. Ele recebeu um belo passe dentro da área e bateu no canto. Aos 41, Douglas cabeceou para o gol e sacramentou a classificação do Jacaré.