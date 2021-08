Paragominas goleia o Imperatriz-MA na Arena Verde entra no G4 da Série D

O Paragominas não tomou conhecimento do Imperatriz-MA na noite deste sábado (21), na Arena Verde. O Jacaré do Norte goleou o Cavalo de Aço por 4 a 1 e retornou ao G4 do grupo 2 da Série D do Brasileiro.

A equipe alviverde comandada pelo técnico Robson Melo chegou à sua segunda vitória consecutiva na competição de goleada, já que na rodada passada o PFC venceu o Moto Club-MA também por 4 a 1. Os gols do Jacaré foram marcados por Aleilson e Carlos no primeiro tempo. Na segunda etapa Robinho ampliou aos três minutos, mas Joãozinho descontou para o Imperatriz. Já nos acréscimos Deylon finalizou o placar.

Agenda

Com a vitória o PFC chegou aos 17 pontos, ultrapassou o próprio Imperatriz e agora está na quarta posição. O próximo jogo do Paragominas será no sábado (28), ás 16h, contra o Tocantinópolis-TO, fora de casa.