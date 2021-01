Com contratação internacional, Paragominas aposta no Estadual para alcançar a Copa do Brasil

O Paragominas Futebol Clube (PFC), o Jacaré do Norte, vem com tudo para disputar o Parazão de 2021 e parece estar disposto a lutar por melhores resultados no Estadual, pensando mais à frente: uma vaga para Copa do Brasil.

Misturando jogadores paraenses, de outros estados, e até mesmo de fora do país, o Paragominas já contratou o lateral Mailson, do Real Noroeste, do Espirito Santo; o meia-esquerda Jeferson, do futebol piauiense; o zagueiro Guilherme, da Inter de Lages; Deylon, atacante, do Timon, do Piaui; Dutra, volante do Jacioba, de Alagoas e o atacante Josivan, que atuava pelo Benidorm C.D. de Valência, na Espanha. Por fim, o goleiro Evandro Gigante, ex-Independente, acertou com o Jacaré e vai disputar a posição com Gustavo Recife.

Retornam ao clube o volante Galvão, os zagueiros Wellisson e Léo Almeida, o volante Biro e o lateral direito Michel.

O meia Buiu, xodó da galera em 2020, foi outro que retornou ao Jacaré do Norte renovado para repetir as boas atuações do ano passado com a camisa do clube verde. Aos 29 anos, ele acumula passagens pelo Uberlândia (MG), Paragominas (PA), Remo (PA) e Baraunas (RN). Seu último clube foi o Monte Cristo, de Goiás.

O meia Carneirinho, que teve uma passagem pelo Pinheiro Atlético Clube – MA, também está de volta ao clube, além de Mateus Gordo, revelado no Paragominas e que disputou a Segundinha na pelo São Raimundo e João Neto, meia-direita.

No Parazão 2021 o Paragominas está no grupo A2 ao lado do Clube do Remo, Independente, Águia, Carajás e Gavião.

O Jacaré do Norte estreia dia 28 de fevereiro contra o Castanhal, fora de casa.