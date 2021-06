Paragominas e Moto Club empatam na quarta rodada da Série D

Paragominas e Moto Clube empataram em 2 a 2, na tarde deste domingo (27), na Arena Verde, pela quarta rodada do grupo A2 da Série D.

Os gols do Moto Club foram marcados por Márcio Diogo, aos 48 minutos do primeiro tempo, e Ted Love, aos 14 minutos do segundo tempo. No Paragominas, os gols foram do Wanderlan, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Paulo Rangel, aos 39 minutos do segundo tempo.

O empate deixou o Paragominas na terceira colocação, com cinco pontos. Já o Moto Clube é o quarto colocado e também tem 5 pontos.

O próximo jogo do Paragominas será no sábado (3), às 15h30 no estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão (MA) contra o Juventude-Samas. O Moto Club enfrenta, no próximo domingo (4), às 15h30, o Imperatriz, no Nhozinho Santos, em São Luís (MA).