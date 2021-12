Paragominas contrata meia que atuou pelo Pinheirense na Segundinha

O Paragominas anunciou no último sábado (10), a contratação do meia Caio Vox, destaque do Pinheirense na Série B do Campeonato Paraense, a ‘Segundinha’. O Jacaré está montando o elenco para a disputa da elite do estadual do ano que vem.

O atleta de 29 anos já teve passagem pelo futebol holandes, portugues e espanhol. Em entrevista ao OLiberal.com, o meia falou sobre as dificuldades do mundo da bola. O jogador completa a renda vendendo roupas, já que a realidade no futebol não é glamurosa como muitos pensam.

Além de Caio, outros nove jogadores foram anunciados pelo Paragominas.