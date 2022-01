Paraenses do Fla: Anny e Pimentinha reforçam o ataque do Mengão

O elenco principal do Flamengo ganhou mais uma paraense na última semana: a atacante Anny Marabá se juntou à meia Nayra Pimentinha na linha de frente Rubro-Negra. E o início da carreira de ambas foi nos dois maiores clubes de Belém, Remo e Paysandu.

Pimentinha

Nayra Quaresma chegou ao Flamengo em setembro de 2021 depois de uma passagem pelo Vasco. Pimentinha, como é conhecida, é natural do município de Barcarena. No futebol paraense atuou por Pinheirense e Remo, além de, no Amazonas, ter vestido a camisa do Iranduba-AM. Em seu currículo a atleta possui duas convocações para treinos com a Seleção Brasileira Feminina Sub-20.

Pimentinha se diz ansiosa pela nova temporada no Rubro-Negro, além do desejo de aprender mais com as novas contratadas da equipe.

“Estou muito feliz em estar mais um ano aqui [no Flamengo], para mim é uma satisfação estar atuando mais uma vez ao lado da Anny, não só ao lado dela, mas ao lado de outras atletas que foram contratadas. Acho que será um ano muito importante para nós, que somos mais novas, podermos ganhar mais experiência”, contou.

As duas atletas jogaram juntas no Vasco. Agora, reencontram-se no Mengão. Sobre poder estar atuando novamente com Anny, Pimentinha espera dar muitas alegrias para os paraenses e os torcedores do Flamengo.

“Estou muito feliz em ter a Anny de volta ao meu lado, representando o Pará. E pretendo dar o meu melhor e sei que ela fará o mesmo para representarmos o nosso estado e a nação Rubro-Negra”

Anny

Anunciada na semana passada pelo Flamengo como novo reforço para a temporada 2022, a atacante foi revelada pelas categorias de base do Paysandu e chegou a ser campeã do paraense sub-20.

“Espero aproveitar essa oportunidade da melhor forma, é uma honra estar vestindo essa camisa e representar essa nação. Espero fazer muitos gols e ajudar a equipe”, comentou.

Sobre atuar novamente com a meia campista Nayra Pimentinha, Anny se diz muito feliz em estar com a conterrânea novamente em mais um clube carioca.

“É sempre bom voltar a jogar ao lado de alguém como ela, fazemos uma dupla e tanto, estou feliz, a experiência que o grupo tem é uma grande vantagem pra nós, sei que vai nos ajudar a crescer muito não só dentro de campo como fora”, finalizou.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)