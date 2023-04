Paraense na Conmebol: árbitra assistente Bárbara Loiola é convocada para amistoso entre seleções

O futebol paraense será representado na Conmebol. A árbitra assistente Bárbara Loiola foi mais uma vez convocada pela Conmebol, dessa vez, a assistente irá compor o quadro de arbitragem do amistoso entre as seleções femininas do Uruguai e Peru, que será disputado no Uruguai, na próxima sexta-feira (7).

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, conversou com a equipe de O Liberal e falou do momento em que Bárbara vive e o quanto é importante essa convocação para futebol estadual.

“O time da federação é a arbitragem! Ficamos extremamente felizes com mais essa conquista da Bárbara, porque é conquista também da nossa federação e de todo nosso Estado. A Bárbara Loiola é uma inspiração dentro e fora do futebol, porque além de tudo, representa a força da mulher paraense”, disse, Gluck Paul.

Nas redes sociais, Bárbara Loiola agradeceu à FPF pelo apoio e disse que é um orgulho defender o Pará. “Obrigada por acreditarem no meu trabalho. Eu amo representar minha Federação e meu estado”, escreveu.

Bárbara Loiola é assistente FIFA e na temporada 2021 foi chamada pela Conmebol para compor o quadro de arbitragem na Copa Libertadores feminina, que foi disputada na Argentina. No ano passado esteve no Chile, no Sul-Americano de futebol feminino, além de ter sido convocada para duas partidas amistosas entre Brasil x Argentina, em 2021.

Com 32 anos, Bárbara Loiola é formada em farmácia e foi a primeira mulher da Região Norte a ser uma assistente FIFA. A árbitra já trabalhou em partidas das Séries B, C e D, além dos Brasileirões aspirantes, feminino e os campeonatos estaduais.