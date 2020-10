Paraense da Segunda Divisão sofre nova mudança de data

No estilo ‘montanha russa’ novamente o campeonato paraense da Segunda Divisão tem nova data para sua largada. Anteriormente, começaria dia 31, conforme o programa da federação. Agora começa no dia 7 de novembro

Na semana passada, o presidente da FPF [Federação Paraense de Futebol], Adelcio Torres em consonância com sua diretoria de competição publicou nota transferindo o início para o final de novembro por causa do acordo de apoio do Governo do Estado. O apoio financeiro falhou.

Reunião

Apesar de Adelcio Torres e Paulo Romano negarem qualquer reunião para virada de mesa, no entanto, aconteceu nesta quinta-feira (29) uma reunião da federação dos clubes com o presidente Adelcio.

Compareceram representantes dez representantes de clubes que concordaram com o começo da competição no próximo final de semana. O campeonato não tem patrocínio, clubes vão bancar suas despesas

Uma nova tabela será publicada pela diretoria de competição. Sabe-se, porém, que o São Francisco, joga dia 8 contra o Vênus, de Abaetetuba, em local ainda indefinido.