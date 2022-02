Palmeiras x Santo André: onde assistir e horário do jogo de hoje (19) pelo Campeonato Paulista

As equipes Palmeiras x Santo André entram em campo às 16h (horário de Brasília) deste sábado (19/02) para disputar o Campeonato Paulista. O duelo acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Palmeiras x Santo André​ ao vivo?

A partida Palmeira x Santo André pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming HBO Max, Paulistão Play e Estádio TNT Sports, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Santo André chegam para o jogo?

O Palmeiras tem a melhor campanha do Paulistão. Acumula 13 pontos em apenas cinco jogos.

Já o Santo André tem uma das piores campanhas com apenas sete pontos em sete duelos. O time está na lanterna do Grupo D do campeonato estadual deste ano.

Possíveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Jorge; Jailson, Patrick de Paula e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Jefferson Paulino; Jeferson, Luis Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira e Lucas Cardoso (Bruno Xavier); Giovanny, Lucas Tocantins e Júnior Todinho. Técnico: Thiago Carpini.

Ficha técnica

Palmeira x Santo André

Campeonato Paulista

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2022, às 16h