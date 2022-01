Palmeiras x Oeste: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje, quarta-feira (19/01)

Os times Palmeiras x Oeste entram em campo nesta quarta-feira (19/01) para disputar as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’. A partida está marcada para as 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Palmeiras x Oeste?

A partida do Palmeiras x Oeste pode ser acompanhada pelo canal SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Oeste chegaram para o jogo?

O Palmeiras fechou a primeira fase em primeiro lugar do Grupo 28, com duas vitórias e um empate. Na segunda-fase, eliminou o Mauá, o Atlático goianense e o Internacional. Ao todo, o time acumula 19 gols marcados, 3 gols recebidos, 5 vitórias e 1 empate.

Já o Oeste ficou em segundo lugar no Grupo 29, atrás do Flamengo. Depois, no mata-mata, eliminou o Ibrachina, o Flamengo e o Canaã. Agora, acumulam quatro vitórias e dois empates, além de 18 gols marcados contra 8 sofridos.