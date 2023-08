Palmeiras x Deportivo Pereira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (30/08) pela Copa Libertadores

Palmeiras x Deportivo Pereira disputam hoje, quarta-feira (30/08), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Deportivo Pereira ao vivo?

A partida entre Palmeiras x Deportivo Pereira poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, ESPN, Globo Play e Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Deportivo Pereira chegam para o jogo?

Palmeiras liderou o Grupo C da Libertadores e acumulou 5 vitórias e 1 derrota. Depois, Palmeiras eliminou Atlético-MG após uma vitória s de 1 a 0 e um empate sem gols.

Já Deportivo Pereira foi vice-líder do Grupo F com 2 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nas oitavas, Deportivo eliminou Independiente del Valle com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1.

Palmeiras venceu a partida de ida por 4 a 0.

Palmeiras x Deportivo Pereira: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Breno Lopes), Artur e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira.

Deportivo: Quintana; Monroy, Garcés, Quintero e Carlos Ramírez; Medina, Zuluaga, Fory e Bocanegra; Ángelo Rodríguez e Balboa. Técnico: Alejandro Restrepo.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Deportivo Pereira

Copa Libertadores da América

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 30 de agosto de 2023, 21h30