Defensa y Justicia x Botafogo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (30/08) pela Copa Sul-Americana

Defensa y Justicia x Botafogo disputam hoje, quarta-feira (30/08), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo?

A partida entre Defensa y Justicia x Botafogo poderá ser acompanhada ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Defensa y Justicia x Botafogo chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Defensa y Justicia liderou o Grupo F com 5 vitórias e 1 derrota. Durante as oitavas de final, o time eliminou Emelec com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0.

Já Botafogo foi vice-líder do Grupo A e acumulou 2 vitórias e 4 empates. Depois, Botafogo eliminou Guaraní com uma vitória de 2 a 1 e um empate sem gols.

A partida de ida entre Botafogo e Denfesa y Justicia terminou em empate por 1 a 1.

Defensa y Justicia x Botafogo: prováveis escalações

Defensa y Justicia: Bologna; Sant'Anna, Gissi, Cardona e Cáceres; Tripichio, Gutiérrez; Solari (Alanis), Barbona e Togni, Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Diego Hernández, Diego Costa (Janderson), Luís Henrique (Júnior Santos). Técnico: Bruno Lage.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia x Botafogo

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield, Argentina

Data/Horário: 29 de agosto de 2023, 19h