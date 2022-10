Palmeiras vira contra o Botafogo e dispara na liderança do Brasileirão

O Palmeiras se aproximou mais do título brasileiro. A equipe paulista virou sobre o Botafogo, na noite desta segunda-feira (3), e venceu por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos. Tiquinho Soares marcou para o Fogão, enquanto Gustavo Scarpa, Mayke e Dudu marcaram para o Verdão.

O Alviverde, treinado por Abel Ferreira, tem agora 63 pontos e abriu dez de vantagem para o Internacional, vice-líder na tabela. O Botafogo ficou estacionado com 37 pontos e ocupa a décima posição, longe da zona de rebaixamento.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (6), às 19h. O Botafogo vai a Santa Catarina enfrentar o Avaí na Ressacada, enquanto o Palmeiras mede forças com o Coritiba no Allianz Parque.