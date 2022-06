Palmeiras vence São Paulo e lidera ranking mundial de partidas sem derrota; entenda

A vitória no clássico com o São Paulo deixou o Palmeiras ainda mais isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. O placar de 2 a 1, construído na base de muito suor e uma virada emocionante, foi o 19º jogo em que o Verdão sai de campo sem perder. Até aqui, a equipe do técnico Abel Ferreira acumula 15 vitórias e quatro empates, tornando a sequência a maior do mundo, incluindo as equipes da Europa.

A última derrota do Palmeiras aconteceu no dia 9 de abril, quando perdeu para o Ceará por 3 a 2, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, a trupe de Roni e cia vem fazendo bonito, acumulando vitórias no Brasileirão, Copa do Brasil e Taça Libertadores.

SAIBA MAIS

Caíram diante do Verdão Independiente Petrolero-BOL, Emelec-EQU e Deportivo Táchira-VEN, pela Libertadores, Juazeirense-BA, pela Copa do Brasil, e Corinthians, RB Bragantino, Juventude, Santos, Botafogo, Coritiba, Atlético Goianiense e o próprio São Paulo, no Brasileirão. Além disso, foram quatro empates anotados pelo Verdão, contra Goiás, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG, também pela Série A.

Em termos locais, o time mais próximo do feito palmeirense é o Ceará, que está atualmente há 11 jogos sem derrota. Os 19 jogos sem derrota representam a maior sequência de invencibilidade da era Abel Ferreira e a mais longa desde 2020, quando o time comandado por Vanderley Luxemburgo ficou invicto por 20 partidas, entre julho e outubro.

Confira as maiores invencibilidades do mundo até o momento:

1 - Palmeiras (19 jogos)

2 - Ceará (11 jogos)

3 - Brugge-BEL (11 jogos)

4 - Daegu-CDS (11 jogos)

5 - Monaco-FRA: 11 jogos

6 - New York City-EUA (11 jogos)

7 - Paris Saint-Germain-FRA (9 jogos)