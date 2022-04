Palmeiras vence Corinthians em Barueri; Inter vence no Maracanã e Flamengo perde para Athletico

Em partida disputada na cidade de Barueri, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e bateu o Corinthians por 3 a 0, em jogo válido pela terceira rodada da Série A. Com a vitória, o Verdão encosta na liderança da Série A, na quinta posição, com cinco pontos.

Todos os gols da vitória foram marcados ainda no primeiro tempo. O primeiro a levantar a torcida foi Raphael Veiga, ao cobrar escanteio pela direita. Quem apareceu para finalizar foi Gustavo Gómez, abrindo o placar em 1 a 0. Logo em seguida, o mesmo Raphael cobrou outro escanteio, mas desta vez foi o garoto Rony que ampliou. A vitória foi sacramentada por Dudu, na etapa final. A derrota mantém o Corinthians provisorisamente na segunda posição, com seis pontos ganhos.

Internacional vence Fluminense na estreia de Mano Menezes

O inter conquistou importante vitória, na estreia de Mano Menezes como técnico. Os gaúchos venceram o Fluminense por 1 a 0, em partida disputada no Maracanã. Quem também assistiu a vitória foi o técnico da Seleção Brasileira, Tite. A vitória colorada saiu dos pés de Alemão, aos nove minitos do segundo tempo, deixando o Inter com seis pontos, na parte de cima da tabela do brasileirão. Já o Fluminense se mantém com quatro pontos.

Flamengo perde para Athletico-PR

Não deu para o rubro-negro carioca, diante do Athletico. O Flamengo viu o adversário crescer, diante de 23 mil pessoas e acabou derrotado por 1 a 0. O autor do gol da vitória foi o uruguaio David Terans, de pênalti. Comk a derrota, o Mengão permanece com cinco pontos, enquanto o time vitorioso chega aos seis.

São Paulo empata com Bragantino

Quem não conseguiu vitória na rodada foi o São Paulo, que empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em jogo disputado no estádio Nabi Abi Chedid. O tricolor saiu em desvantagem, mas conseguiu igualar o placar após gol de Eder. O empate deixa o São Paulo com quatro pontos, na sétima posição, enquanto o Bragantino é o quarto, com cinco pontos.