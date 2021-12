Palmeiras negocia com Fortaleza para estender empréstimo de Lucas Lima por mais um ano

Thomas Tuchel, comandante do Chelsea, não gostou da entrevista de Lukaku em que o O meia Lucas Lima não retornará ao Palmeiras na próxima temporada. O seu futuro, porém, pode seguir por um lugar conhecido, dado que o Verdão negocia com o Fortaleza uma extensão do vínculo de empréstimo por mais uma temporada.

Atualmente, o atleta tem vínculo definitivo com o Maior Campeão Nacional até 2022. No entanto, durante 2021, foi cedido à equipe nordestina para a disputa do Brasileirão. O desempenho do jogador agradou e, por isso, o Leão pretende contar com ele no próximo ano.

No contrato atual, o Palmeiras arca com 60% do salário do meia, enquanto o Fortaleza paga o restante. Para renovar, porém, o Verdão quer, ao menos, pagar uma parcela consideravelmente menor.

Lucas Lima chegou ao Palmeiras em 2018. O jogador não teve uma boa passagem, mas conquistou títulos importantes, como o Brasileirão e a Libertadores.