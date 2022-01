Palmeiras mantém tratativas por centroavante a dez dias do prazo limite para inscrições no Mundial

Depois da final da Libertadores, quando conquistou o tricampeonato, o grande assunto no Palmeiras é a disputa do Mundial de Clubes, mas ao mesmo tempo esse tema concorre com a busca e o desejo por um centroavante. Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, começa a contagem regressiva dos dez dias finais para o prazo limite para as inscrições na competição intercontinental e, até aqui, o Verdão não chegou a um acordo com o camisa 9, o que pode estar bem perto.

Os clubes que disputarão o torneio em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, precisam mandar a lista de inscritos até o dia 24 de janeiro. Até aqui, o Alviverde já mandou uma pré-lista com 34 nomes, que poderá ser modificada até a data citada acima com, no máximo, 23 jogadores. É possível dizer que Abel Ferreira já tem 22 garantidos, mas ainda aguarda o 23º para fechá-la.

Embora diga que o Mundial não é um limite para contratar o tão desejado centroavante, o Palmeiras admite que gostaria de garantir esse reforço antes da disputa. Isso, inclusive, foi exposto pela Mancha Verde após reunião com a presidente Leila Pereira. No texto divulgado pela organizada, é dito que a mandatária quer essa contratação para fechar o elenco e isso estaria próximo.

Até aqui, o Verdão confirmou cinco reforços: o goleiro Marcelo Lomba, o meio-campista Eduard Atuesta, o atacante Rafael Navarro, o volante Jailson e o zagueiro Murilo. A chegada do camisa 9 seria a cereja do bolo e a peça restante para que Abel se satisfaça com o ciclo de contratações. A questão é que restam poucos dias (dez como dito acima) antes do término do prazo de inscrições.

Mas como a presidente Leila Pereira confidenciou para a Mancha Verde, essa questão pode ser resolvida em breve, até mesmo nesta sexta-feira. O clube espera uma resposta do Bayer Leverkusen sobre a aceitação ou não das condições propostas pelo negócio por Lucas Alario. Se houver sinalização positiva, muito provavelmente pelo empréstimo até o fim de 2022, o acordo com o argentino está bem encaminhada e o martelo tende a ser batido.

Alario é o alvo do Palmeiras neste momento e o clube deve insistir com os alemães para buscar alternativas caso a primeira oferta não seja aceita. Por isso, não se descarta nenhuma modalidade de negócio, seja por empréstimo ou compra definitiva. No mês passado, quando teve início o interesse, o Verdão nem chegou ao Leverkusen, já que o argentino sinalizou de forma negativa para voltar a jogar na América do Sul. Isso mudou e agora resta o OK do Bayer.

A dez dias de mandar a lista de inscritos para o Mundial, o Palmeiras segue com a indefinição sobre a chegada do centroavante que, vale lembrar, é um pedido antigo de Abel Ferreira. Caso isso não seja concretizado nesse período, o técnico deve mesmo ter que usar suas alternativas antigas e uma nova, Rafael Navarro. Mas a tendência é que a busca continue após o torneio.