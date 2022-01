Palmeiras goleia Santos e conquista título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 na manhã desta terça-feira (25) e conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. A partida foi realizada no Allianz Parque, estádio do Verdão, com presença de público. Este foi o primeiro título do Palmeiras na competição.

O Verdão foi dominante durante toda a partida, mas contou com um primeiro tempo avassalador para construir o resultado. Em menos de 20 minutos de jogo, o Palmeiras marcou três gols.

O primeiro deles saiu logo aos 5 minutos, quando Endrick, de apenas 15 anos, aproveitou cruzamento de Vanderlan e mandou pro fundo das redes. Aos 11, Giovani recebeu na entrada da área e bateu colocado pro gol, ampliando o resultado. Já aos 15, Gabriel Silva cobrou falta com perfeição e fez o terceiro.

A enorme vantagem fez o Palmeiras diminuir o ímpeto. No entanto, o Santos não teve forças para reagir. Ao final da primeira etapa, as coisas ainda ficaram mais fáceis para o Verdão, quando o Peixe perdeu o zagueiro Derick, expulso.

A partida ganhou números finais apenas na segunda etapa. Aos 8 minutos, o meia Gabriel Silva, o mesmo que fez o terceiro gol, aproveitou cruzamento de Vanderlan e marcou de cabeça.

Dali em diante, com mais alterações e com o calor da cidade de São Paulo, o ritmo do jogo caiu muito. Valente, o Santos ainda tentava fazer o gol de honra e impedir uma goleada maior. Gabriel Silva ainda marcou o quinto, mas Vitinho estava impedido no início da jogada. Mas a história já estava escrita: a melhor base do Brasil confirmou seu status atual e colocou em sua galeria o título que faltava.