Palmeiras encaminha renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira até o final de 2025

O Palmeiras está próximo de garantir a continuidade do técnico Abel Ferreira até o final de 2025. Embora ainda haja alguns detalhes a serem ajustados, as partes já chegaram a um acordo verbal, sinalizando a extensão do contrato.

Abel Ferreira retomou suas atividades na Academia de Futebol hoje, marcando o início da temporada. As negociações para a renovação começaram antes do treinador entrar em período de férias.

A expectativa é que Abel Ferreira receba um aumento salarial nesta renovação, considerando a conquista do título brasileiro e o expressivo interesse do Al Saad, do Catar. Apesar de ter visitado o país árabe, o treinador português optou por recusar a oferta, dando peso à consideração familiar em sua decisão.

Sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão técnica, o Palmeiras acumula 253 jogos, com 145 vitórias, 61 empates e 47 derrotas. Durante esse período, foram conquistados nove títulos. São eles:

Dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023)

Duas Conmebol Libertadores (2020 e 2021)

Dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023)

Uma Recopa Sul-Americana (2022)

Uma Supercopa (2023)

Uma Copa do Brasil (2020)