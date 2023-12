Abel Ferreira garante permanência no Palmeiras na temporada de 2024

Após conquistar o título do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira optou por um período de férias, mas mesmo assim foi abordado pela imprensa para comentar sobre sua permanência no Palmeiras para a temporada de 2024.

Ao chegar em Portugal, o técnico foi indagado por jornalistas sobre seus planos no clube. Ele reafirmou que tem contrato vigente até o final do próximo ano e expressou seu apreço por trabalhar no Verdão.

"A única coisa certa é isso, tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras. Agora, nós sabemos que a única certeza no futebol, e não é só no futebol, é a incerteza. Mas a verdade é essa: tenho contrato com o Palmeiras, gosto de estar no Palmeiras. Agora o mais importante é vir para casa descansar", disse.

Atualmente desfrutando de férias, Abel está focado em descansar após uma temporada intensa. Seu principal desejo é afastar-se do mundo do futebol neste momento e aproveitar um período de tranquilidade.

"Vou fazer como os padres. Os padres às vezes fazem retiros. Eu preciso de me retirar, ficar no silêncio. Ouvir a minha consciência, a minha família. Isso é o mais importante para mim agora. Felizmente, acho que sou um rapaz abençoado. E agora é isso, descansar e esquecer o futebol", confirma.

Envolvido em especulações sobre possíveis mudanças no Palmeiras, Abel Ferreira foi alvo de interesse do Al-Sadd, do Qatar, o que levantou dúvidas sobre sua permanência no clube paulista. Entretanto, na última semana, após a conquista do 12º título brasileiro pelo Alviverde, o Palmeiras anunciou oficialmente que o técnico continuará no comando para a temporada de 2024.