Palmeiras encaminha acerto com Dandara

O time feminino do Palmeiras está prestes a ganhar um novo reforço para o setor ofensivo. Conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, a atacante Dandara irá vestir as cores do Alviverde em 2021.

Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em altaCom passagens recentes pela Ferroviária, por onde foi campeã brasileira em 2019, e pela Ponte Preta, a atleta de 24 anos foi um dos destaques do Red Bull Bragantino na disputa do último Paulistão Feminino, sendo eleita uma das atletas da seleção do campeonato, que também contou com as Palestrinas Vivi, Thais Ferreira e Ary Borges.

>> Confira como está o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras passa por uma grande reformulação em seu departamento de futebol feminino. Praticamente todo o elenco do tem contrato apenas até o dia 7 de fevereiro de 2021. Além da saída de jogadoras, o Palmeiras monitora o mercado e planeja contratações grandiosas. O clube está com boas perspectivas de reforços, alguns a nível de Seleção Brasileira, apesar do pouco dinheiro para fazer negociações.

Dandara chega para ser o segundo novo nome do ataque palmeirense, que na sexta-feira (1º) anunciou a contratação de Chú, vinda da Ferroviária.