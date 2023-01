Palmeiras e São Paulo empatam sem gols no primeiro clássico do Paulistão 2023

Palmeiras e São Paulo ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo (22), no Allianz Parque, em São Paulo. Com mais de 40 mil pessoas torcedores presentes, o Verdão foi mais incisivo, mas esbarrou no sistema defensivo montado pelo tricolor Rogério Ceni.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos cinco pontos em três partidas e se mantém na liderança do Grupo D. Já o São Paulo também tem cinco pontos e lidera o Grupo B.

VEJA MAIS

O jogo

Como visitante num estádio cheio, o São Paulo armou um time de muita marcação que buscou contra-ataques, o que lhe rendeu poucas chances. O Palmeiras, mandante, teve dificuldades com o esquema tricolor e também se viu longe do gol.

No segundo tempo, Palmeiras e São Paulo tiveram posturas distintas. Os donos da casa passaram a pressionar mais os rivais em busca do gol da vitória, enquanto os visitantes pareciam mais preocupados ainda em se defender. A pressão alviverde até rendeu um gol, de Rony, corretamente anulado por impedimento.