Palmeiras convence Ramírez e tem reunião marcada com Del Valle no Equador nesta segunda

O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, e o vice-presidente do clube e membro do Comitê Gestor, Paulo Buosi, têm uma reunião marcada com o Independiente del Valle nesta segunda-feira (19), para tratar sobre o interesse do Verdão em Miguel Ángel Ramírez.

Os dois representantes do Verdão embarcam para o Equador nesta madrugada e serão recepcionados pela cúpula do clube equatoriano, que tem contrato com o treinador até o final de 2021. A informação da viagem da dupla alviverde foi noticiada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.

A expectativa do Palmeiras é que o acordo com o técnico já seja fechado neste início de semana. Soube a reportagem que Ramírez foi convencido pelo projeto apresentado por Barros, com quem conversa desde a última quinta-feira (15). Por este motivo, na tarde deste domingo (18), o clube brasileiro deu seu novo passo ao comunicar formalmente o Del Valle de que deseja contratar o treinador e marcou viagem para uma reunião ‘olho no olho’.

Mauricio Galiotte não deve participar das negociações pelo momento conturbado que vive com sua família, tendo um parente internado em estado grave no hospital.Enquanto a diretoria do Palmeiras tenta se acertar com Ramírez e Del Valle, Andrey Lopes comandará o Alviverde Imponente diante do Fortaleza na noite deste domingo.