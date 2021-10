Palmeiras consulta vice-presidente do Nacional para defender Felipe Melo no Uruguai

O volante Felipe Melo pode ter de prestar esclarecimentos à Justiça uruguaia ao entrar no país para a disputa da final da Libertadores, devido à briga ocorrida após a partida entre Peñarol e Palmeiras, pela Libertadores de 2017. Ciente desta situação, o Verdão consultou o advogado uruguaio Alejandro Balbi para defender o atleta, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA.

Há quatro anos, o Alviverde entrou em campo em solo uruguaio e venceu o Peñarol, por 3 a 2. Após a partida, a equipe da casa iniciou emboscada contra os brasileiros e, na confusão, o camisa 30 palestrino desferiu um soco no atleta Matías Mier.

No mesmo ano, a Justiça do país determinou que Melo deveria prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, assim como jogadores uruguaios, mas isso não ocorreu, dado que o clube voltou ao Brasil. Deste modo, o jogador pode ter de fazer isso ao pisar no país novamente.

Por isso, o Palmeiras buscou a opinião de um advogado uruguaio para defender o volante. O escolhido foi Alejandro Balbi, vice-presidente do Nacional-URU, membro da Comissão de Governança e Transparência da Conmebol, membro do Comitê de Grupos de Interesse da FIFA e ex-secretário geral da Federação Uruguaia de Futebol.

Consultado pela reportagem, o advogado não quis se pronunciar sobre o andamento do caso, mas afirmou que analisará a situação e ajudará no que for possível, até pela boa relação que possui com a direção do Verdão.

A partida entre Palmeiras e Flamengo, pela final da Libertadores, está marcada para o dia 27 de novembro, às 17h (Horário de Brasília).