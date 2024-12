Palmeiras ainda pode ser campeão do Brasileirão? Veja as probabilidades

O Palmeiras venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1 na noite de quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time de Abel Ferreira manteve as chances de título no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde chegou aos 73 pontos, três a menos que o líder Botafogo. Também na quarta, o time carioca superou o Internacional por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.



O Brasileirão será definido na última rodada, que acontece no próximo domingo, dia 8. O Palmeiras recebe o Fluminense, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Já o Botafogo enfrenta o São Paulo, no mesmo horário, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Para conquistar o título, o Palmeiras necessita vencer o Fluminense e torcer por uma derrota do Botafogo. Este é o único cenário que fará o time alviverde ser campeão do torneio de pontos corridos. O Botafogo precisa de um simples empate para assegurar o troféu.



De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras possui 8,6% de chances de levantar a taça. A probabilidade do Botafogo é de 91,4%. Antes do início da penúltima rodada, as chances de título do Palmeiras eram de 21,9%. Já a probabilidade do Botafogo de ser bem-sucedido na busca pelo título estava em 78,1%.



O técnico da equipe paulista, Abel Ferreira, não mostrou otimismo para a disputa da última rodada. "Está praticamente definido, o Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro. No jogo que tivemos em casa, não fomos competentes nas quatro ou cinco chances que tivemos antes do adversário fazer gol", disse o treinador, na quarta-feira.

Confira as chances de título segundo a UFMG:

- Botafogo - 91,4%



- Palmeiras - 8,6%