Artur Jorge exibe confiança para título do Botafogo, mas prevê 'jogo difícil' contra São Paulo

Após os resultados das partidas de quarta-feira, o Botafogo ficou ainda mais perto do título do Brasileirão. O troféu será decidido no domingo e, para levantar a segunda taça em oito dias, o time carioca só precisará empatar com o São Paulo no Engenhão. O técnico Artur Jorge, contudo, mantém a cautela antes da última rodada do campeonato.

"Sabemos que vamos ter um jogo difícil, o São Paulo não é uma equipe fácil de enfrentar", declarou o treinador, após a vitória sobre o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio. "Mas estamos entusiasmados, esta é a palavra que mais nos define. Estamos entusiasmados com a possibilidade de no próximo domingo ganhar um título nacional em nossa casa, diante de toda a nossa torcida. É de fato um enredo que tem tudo para ter um final feliz."

O time carioca só precisa de um empate no domingo porque soma 76 pontos, contra 73 do vice-líder Palmeiras, o único que pode evitar a taça do Botafogo. A expectativa do lado palmeirense, segundo o técnico Abel Ferreira, é de que o Brasileirão já está definido. Mas evitou afirmar que o São Paulo, derrotado pelo Juventude na quarta, pudesse entrar em campo disposto a não fazer grande esforço para vencer o líder da tabela.

Artur Jorge, por sua vez, mantém a confiança elevada. "Falta um pequeno passo, mas não podemos ser demasiados eufóricos", declarou. "Agora temos que dar consistência, prolongar por mais três dias para que possamos ter a mesma atitude no domingo de poder então fechar as contas de que como queremos fechar. E diria até que com a justiça de uma equipe que teve destaque e foi líder durante a maior parte do tempo nesse Brasileirão."

O treinador afirmou que o elenco botafoguense apresenta, na sua avaliação, boas condições físicas, apesar do desgaste natural pela sequência de jogos e pela festa do título da Copa Libertadores, no sábado passado. A comemoração se estendeu até o domingo. Mas o grupo voltou aos trabalhos na segunda-feira.

"Zero (desgaste). Fizemos a nossa parte. O físico está desgastado de fato, temos essa sequência de jogos", disse o treinador português. "Temos um foco muito carregado no nosso objetivo. Não pode haver nada que nos distraia ou que nos derrube. Portanto, esse é o espírito e o sentimento que eu quero que essa equipe possa ter."