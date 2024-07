Palestino x Cuiabá: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (18) pela Sul-Americana

Palestino x Cuiabá​ disputam nesta quinta-feira (18/07) as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Concepción, no Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palestino x Cuiabá​ ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palestino chega nas oitavas da competição após ter ficado em terceiro no Grupo E da Conmebol Libertadores.

Já o Cuiabá foi o 2º colocado do grupo G da Sul-Americana e chega confiante, pois no último jogo da fase de grupos da competição, o Dourado venceu o líder Lanús fora de casa por 1 a 0.

VEJA MAIS

Palestino x Cuiabá​: prováveis escalações

Palestino: Rigamonti; Zuniga, Iván Román, Cristian Suárez e Dávilla; Linares, Ariel Martínez e Felipe Chamorro; Carrasco, Jonhathan Benítez e Junior Marabel. Técnico: Lucas Bovlagio.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafú, Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

FICHA TÉCNICA

Palestino x Cuiabá

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Municipal de Concepción, Chile

Data/Horário: 18 de julho de 2024, 19h