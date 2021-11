Pais de alunos bancam viagem para final da Libertadores para inspetor de colégio

Um inspetor de colégio recebeu nesta semana um presentão de dar inveja aos milhares de torcedores que estão se organizando para assistir a final da Libertadores, no próximo dia 27, no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. Valdemy Gomes, profissional com 18 anos de casa e flamenguista fanático vai para o jogo com tudo pago por pais e alunos do colégio INSP, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que se mobilizaram para fazer uma 'vaquinha'.

A informação inicialmente foi publicada pelo 'Uol Esportes' e o LANCE! confirmou junto à administração do colégio. Seu Valdemy é um personagem querido e tido como 'funcionário exemplar', com direito a muitas homenagens como uma placa de rua em seu nome em uma alameda e o próprio rosto grafitado em um mural 'com personalidades memoráveis'.

Com tanto carinho, saiu de uma brincadeira do próprio inspetor o gatilho para que os pais se reunissem para realizar o sonho do flamenguista.

- Eu não contava com isso, eu estou muito emocionado mesmo. Começou em uma brincadeira que eu fiz, de levantar uma plaquinha que dizia: 'Dia 27: Palmeiras x Flamengo, eu vou... assistir de casa'. Ai uma mãe (de aluno) tirou uma foto e fez um grupo para arrecadar, e arrecadou bastante coisa - disse ele, em contato com o LANCE!.

Além do ingresso, das passagens e da hospedagens, ele ainda ganhou dos pais alguns vídeos com mensagens do ex-zagueiro Juan, do goleiro César e do atacante Pedro.

- Fala, seu Valdemy! Aqui é o Pedro! Fiquei sabendo da campanha que os amigos fizeram, muito feliz que o senhor vai assistir à final da Libertadores. Espero que a gente possa sair de lá campeão e que o senhor possa aproveitar muito. Um abraço e fica com Deus - disse o atacante.

Ao LANCE!, Valdemy falou sobre a surpresa do presente após a brincadeira, e disse que não consegue nem dormir direito pensando no dia da viagem. Ele completa dizendo que chora toda vez que olha os vídeos e fotos da homenagem. O flamenguista, que nunca assistiu a um jogo fora do Rio de Janeiro, já está com o ingresso em mãos e confia no título.

Veja a entrevista completa abaixo!

LANCE! - Qual é o sentimento com o presente recebido? Como aconteceu?

Valdemy - Eu não contava com isso, eu estou muito emocionado mesmo. Começou em uma brincadeira que eu fiz, de levantar uma plaquinha que dizia: 'Dia 27: Palmeiras x Flamengo, eu vou... assistir de casa'. Ai uma mãe (de aluno) tirou uma foto e fez um grupo para arrecadar e arrecadou bastante coisa. Comprou passagem, hospedagem, avião, ingresso, comprou tudo. Cada dia que eu vejo a mensagem eu começo a chorar. Eu fico muito emocionado.

L! - Por que você acha que os pais e os alunos têm tanto carinho por você?

V - Eu trabalho lá há 18 anos e nesse tempo eu procuro fazer o meu melhor no atendimento as crianças, aos pais de alunos, principalmente as crianças. Os pais veem eu tratando as crianças bem e eu converso muito com os pais sobre futebol. Quando o Flamengo ganha eu 'zoo' eles para caramba. Eles também me 'encarnam' à beça. E esse carinho todo é porque eu fico ali na frente e os alunos gostam muito de mim e eu gosto muito dos alunos.

L! - Você já recebeu muitas homenagens. Tem até uma placa de rua com seu nome, um grafite no muro da escola...

V- Foi a Madre que fez aquela alameda... Ai ela falou: 'Valdemy, quando acabar essa obra eu vou colocar seu nome aqui'. E colocou: 'Alameda Valdemy Gomes'. Fiquei muito alegre. Chorei no dia da inauguração, recebi várias homenagens. E também tem minha foto em um mural da escola, (que uma equipe) grafitou lá.

L! - Como esta a ansiedade para a viagem?

V - Estou ansioso, ajeitando minhas coisas, meus documentos. Já está tudo certo, tem os exames que tenho que fazer (para covid-19). E aguardo o dia. Ansioso estou, confesso. Acordo meia-noite, uma hora da manhã. Minha esposa fala pra eu dormir, mas estou muito ansioso. Vou ver o Mengão pela primeira vez fora do país. Nunca assisti fora do Rio de Janeiro. E ir logo em uma final da Libertadores em Montevidéu.

L! - Como foi receber uma mensagem dos jogadores do Flamengo? Como acha que vai ser o jogo?

V - Essas coisas quando eu abro (as mensagens) eu começo a chorar. Sou fã do Flamengo, amo muito o Flamengo. Sobre o jogo lá eu acho que vai ser difícil, um 'haja coração'. Mas o Flamengo ganha. Eu tenho certeza disso.