Pai do jogador Yamal tem quadro "grave, mas estável" após ser esfaqueado

Mounir Nasraoui, pai do astro do Barcelona e da Espanha Lamine Yamal, está em estado "grave, mas estável" após ter sido esfaqueado na noite da última quarta-feira (14/8) em um estacionamento na cidade de Mataro, no nordeste da Espanha, informou a emissora nacional espanhola TVe.

A força policial regional Mossos d'Esquadra confirmou o relato e disse à Reuters que três pessoas foram presas por tentativa de homicídio.

VEJA MAIS

Yamal, de 17 anos, um garoto prodígio do futebol que cresceu na região costeira de Mataro - um subúrbio multiétnico de classe trabalhadora de Barcelona - tornou-se astro da recente Euro 2024 realizada na Alemanha, ajudando a Espanha a vencer o torneio e marcando um gol na vitória sobre a França na semifinal.

A TVE disse na quinta-feira que o pai de Yamal foi esfaqueado três vezes, duas no abdômen e uma no peito.

Nasraoui foi internado na unidade de terapia intensiva de um hospital em Badalona, Barcelona, na noite de quarta-feira e deve permanecer lá nas próximas horas, segundo a reportagem.

A TVE acrescentou que uma quarta pessoa havia sido presa pela polícia regional na quinta-feira, e seu envolvimento no esfaqueamento ainda não estava claro.

A emissora disse que a polícia estava investigando uma briga anterior como a razão por trás do incidente. Vários vídeos puderam ser vistos nas mídias sociais na quarta-feira mostrando Nasraoui discutindo com alguns indivíduos no bairro de Rocafonda e a polícia intervindo. No entanto, a Reuters não conseguiu verificá-los de forma independente.