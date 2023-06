Oriente Petrolero x Tacuary: onde assistir e o horário do jogo hoje (08/06) pela Copa Sul-Americana

As equipes Oriente Petrolero x Tacuary disputam nesta quinta-feira (08/06) a fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Oriente Petrolero x Tacuary ao vivo?

A partida Oriente Petrolero x Tacuary pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Oriente Petrolero x Tacuary chegam para o jogo?

Oriente Petrolero é o lanterna do Grupo C, perdeu todas as 4 partidas que jogou, marcou apenas 1 gol e sofreu 13 desses.

Já Tacuary é o vice-lanterna do mesmo grupo e acumula 1 vitória, 3 derrotas, 4 gols marcados e 13 gols sofridos.

Na terceira rodada, Tacuary venceu Oriente Petrolero por 3 a 1.

Prováveis escalações

Oriente Petrolero: Wilson Quiñonez, Daniel Rojas, Cristian Alvaréz, Juan Sánches, Leonardo Villagra, Ayrton Paz, Fabio Vargas, Jonatan Cristaldo. Técnico: Guillermo Hoyos.

Tacuary: Carlos Servin, Luis Mario Martin, Alexis Fernandes, Rodney Pedrozo, Nery Bareiro, Ivan Valdez, Jorge Gonzalez, Derlis Rodriguez, Luis Cabral, Oscar Ruiz, Ronal Doming. Técnico: Ivan Almeida.

FICHA TÉCNICA

Oriente Petrolero x Tacuary

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

Data/Horário: 08 de junho de 2023, 19h