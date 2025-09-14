Capa Jornal Amazônia
Operário x Cuibá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B

Operário-PR e Cuibá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Cuiabá soma 3 pontos a mais que o Operário na Série B (Facebook/ @cuiabaec)

Operário-PR x Cuiabá disputam hoje, domingo (14/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Operário (PR) x Cuibá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cuiabá acumula na Série B um total de 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 30 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Operário soma 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Operário PR x Cuibá: prováveis escalações

Operário: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Alex de Souza.

Cuibá: Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson, Lucas Mineiro e Jader; Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

FICHA TÉCNICA
Operário Ferroviário x Cuibá
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)
Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 16h

