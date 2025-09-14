Operário x Cuibá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B Operário-PR e Cuibá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 14.09.25 15h00 O Cuiabá soma 3 pontos a mais que o Operário na Série B (Facebook/ @cuiabaec) Operário-PR x Cuiabá disputam hoje, domingo (14/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Operário (PR) x Cuibá ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cuiabá acumula na Série B um total de 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 30 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Operário soma 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Operário PR x Cuibá: prováveis escalações Operário: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademilson e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Alex de Souza. Cuibá: Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson, Lucas Mineiro e Jader; Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros. FICHA TÉCNICA Operário Ferroviário x Cuibá Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Data/Horário: 14 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Operário Ferroviário Cuiabá jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão São Paulo e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 16h30 Campeonato Brasileiro Série B Operário x Cuibá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pela Série B Operário-PR e Cuibá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Juventude e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00