Cirurgia de Marlon é bem sucedida e jogador do Grêmio deve ter alta neste domingo

O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, passou por cirurgia bem-sucedida no tornozelo direito nesta sexta-feira, em Porto Alegre. O procedimento foi considerado altamente satisfatório e o jogador tem previsão de alta para este domingo.

A grave contusão marcou o jogo entre Grêmio e Vitória, mas a situação do atleta caminha para um desfecho mais tranquilo após a intervenção. A recuperação está estimada em cinco meses.

Essa projeção, feita pelo próprio clube gaúcho, gera expectativa de que Marlon possa até antecipar seu retorno aos gramados e vestir novamente a camisa gremista.

Detalhes da Lesão e Atendimento

Exames confirmaram que o atleta sofreu uma fratura no tornozelo direito. O lance, que aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, chocou os jogadores e causou apreensão entre os torcedores nas arquibancadas.

Marlon se envolveu em uma dividida com Erick, mas seu pé ficou preso na grama e acabou virando para trás. Atendido imediatamente no gramado, o jogador gremista deixou a Arena de ambulância e seguiu direto para o hospital Moinhos de Vento.

Próximos Passos na Recuperação

Os próximos passos para a recuperação já foram definidos pelo departamento médico do clube gaúcho. Marlon irá imobilizar o pé e deve iniciar a fisioterapia ainda nesta semana. No hospital, ele recebeu a visita de familiares e companheiros de time.

O Grêmio vai a campo neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe visita o Vasco em São Januário. Em sete rodadas, o time do técnico português Luís Castro contabiliza 11 pontos.