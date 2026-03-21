Cirurgia de Marlon é bem sucedida e jogador do Grêmio deve ter alta neste domingo Apesar do susto e da fratura no tornozelo direito, o clube gaúcho projeta o retorno do lateral-esquerdo em cinco meses Estadão Conteúdo 21.03.26 9h07 O lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, passou por cirurgia bem-sucedida no tornozelo direito nesta sexta-feira, em Porto Alegre. O procedimento foi considerado altamente satisfatório e o jogador tem previsão de alta para este domingo. A grave contusão marcou o jogo entre Grêmio e Vitória, mas a situação do atleta caminha para um desfecho mais tranquilo após a intervenção. A recuperação está estimada em cinco meses. Essa projeção, feita pelo próprio clube gaúcho, gera expectativa de que Marlon possa até antecipar seu retorno aos gramados e vestir novamente a camisa gremista. Detalhes da Lesão e Atendimento Exames confirmaram que o atleta sofreu uma fratura no tornozelo direito. O lance, que aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, chocou os jogadores e causou apreensão entre os torcedores nas arquibancadas. Marlon se envolveu em uma dividida com Erick, mas seu pé ficou preso na grama e acabou virando para trás. Atendido imediatamente no gramado, o jogador gremista deixou a Arena de ambulância e seguiu direto para o hospital Moinhos de Vento. Próximos Passos na Recuperação Os próximos passos para a recuperação já foram definidos pelo departamento médico do clube gaúcho. Marlon irá imobilizar o pé e deve iniciar a fisioterapia ainda nesta semana. No hospital, ele recebeu a visita de familiares e companheiros de time. O Grêmio vai a campo neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe visita o Vasco em São Januário. Em sete rodadas, o time do técnico português Luís Castro contabiliza 11 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Marlon cirurgia Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 TENIS Quais os próximos jogos de João Fonseca após derrota no Miami Open? Confira agenda Brasileiro de 19 anos inicia gira de saibro com torneios em Monte Carlo e Munique antes de Roland Garros 20.03.26 23h57 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58