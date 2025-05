Operário-PR x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/05) pela Série B

Operário-PR x Botafogo-SP disputam hoje, sábado (17/05), a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), Couto Pereira (o gramado do Germano Krüger está sendo trocado). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Operário-PR x Botafogo-SP ao vivo?

O duelo será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, a partir das 16h.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Operário-PR tem 10 pontos conquistados em 7 partidas, figurando na 11ª colocação, com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 8, com saldo negativo de -1.

O Botafogo-SP está na 18ª colocação com 1 vitória, 2 empate e 4 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 11, com saldo negativo de -4.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão]]

Operário-PR x Botafogo-SP: prováveis escalações

Operário-PR: Elias; Thales Oleques (Diogo Mateus), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Zuluaga e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Daniel Amorim e Marcos Paulo (Allano).

Técnico: Bruno Pivetti.

Botafogo-SP: Victor Souza; Ericson, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson, Sabit, Alejo Dramisino, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Carrillo e Alexandre Jesus.

Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

Operário-PR x Botafogo-SP

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 8ª rodada

Local: Couto Pereira (PR)

Data e horário: Sábado, 17 de maio de 2025, às 16h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)