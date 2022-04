Onde assistir a Série C do Brasileiro: NSports renova com a DAZN e vai transmitir a Terceirona

Pelo segundo ano consecutivo, a NSports e DAZN renovaram parceria, que lhes dá os direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 9 de abril. O acordo engloba a primeira fase do torneio, que terá cinco jogos por rodada com transmissão da sportech e outros cinco para a DAZN.

De acordo com o CEO da NSports, Guilherme Figueiredo, ressalta que além do brasileirão, a empresa já é responsável pelo streaming dos campeonatos Paranaense e Catarinense de futebol, da Liga Nacional de Futsal, da Superliga de Vôlei, do canal do COB e de outros inúmeros eventos esportivos, o que a torna consolidada no segmento.

“Temos construído ótimas parcerias e não há dúvidas de que essa é mais uma delas, por se tratar de um torneio tradicional do futebol nacional. Como já é de costume, contaremos com uma equipe altamente qualificada, com o objetivo de passar emoção e informação de credibilidade para os torcedores dos clubes em todos os jogos que transmitiremos”, enfatiza Guilherme.

A aquisição do pacote poderá ser feita a partir desta terça-feira (5), através do site https://brasileiraoseriec.tvnsports.com.br

Regras de competição

A Série C de 2022 terá agremiações de 13 estados brasileiros. Na etapa inicial, todos os participantes se enfrentam em turno único e, ao término desses embates, os oito melhores colocados avançam para a segunda fase, que é composta por dois grupos. Nela, os integrantes de cada chave duelam entre si, com turno e returno. Após a realização de todos os compromissos, os dois melhores de cada grupo se classificam para a Série B e os primeiros garantem vaga na grande final.

Nesta temporada, o certame apresentará clássicos regionais e tradicionais, como o duelo paraense entre Remo e Paysandu e o confronto paraibano entre Botafogo e Campinense.

Novo comentarista

Visando reforçar ainda mais o seu time de talentos, a NSports acertou com o comentarista Rafael Oliveira, que se junta à empresa para a cobertura da Série C. O jornalista, de 33 anos, possui uma carreira consolidada no meio esportivo. Hoje, “Rafa Oliveira” atua na TV Bandeirantes, no portal UOL e também é dono de um canal no YouTube que fala sobre futebol internacional.

Valores dos pacotes da 1ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro:

01/04 a 04/04 às 20h - R$ 69,90*

05/04 a 11/04 às 22h - R$ 79,90

A partir de 12/04 - R$ 89,90

*Lote válido somente para quem já havia adquirido o pacote de 2021

Valor do jogo avulso:

R$ 14,90

Como adquirir?

Os torcedores poderão adquirir o pacote dos jogos que serão transmitidos pela NSports a partir do dia 5 de abril, através do site https://brasileiraoseriec.tvnsports.com.br, com pagamento via Pix ou cartão de crédito em até 4 parcelas sem juros. Não é mensalidade. No DAZN, a compra do campeonato é feita mediante assinatura, que tem o valor mensal de R$19,90

Sobre a NSports

A NSports é uma Sportech brasileira, pioneira em criar os canais oficiais de cada entidade esportiva, e tem como objetivo a democratização das transmissões esportivas no Brasil. A empresa hoje possui mais de 20 canais dos mais variados esportes, com destaque para o Canal Olímpico do Brasil, junto ao COB, o Canal Vôlei Brasil, da CBV, que transmite a Superliga e a LNF, com eventos da Liga Nacional de Futsal.

A NSports também produz todos os jogos da Série A e B do Brasileirão para o exterior e opera as plataformas OTT de grandes clubes do Brasil, como o Coritiba, Palmeiras e Paysandu. São mais de 3000 eventos transmitidos de 26 esportes diferentes, com mais de 1,2 milhão de espectadores cadastrados.

