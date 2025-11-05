Olympique x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League

Olympique de Marseille x Atalanta disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions, a Atalanta perdeu para o Paris Saint-Germain por 4 a 0, venceu o Club Brugge por 2 a 1 e empatou sem gols com o Slavia Praga.

Já o Olympique de Marselha registrou uma derrota de 2 a 1 para o Real Madrid, uma vitória de 4 a 0 sobre o Ajax e uma derrota de 2 a 1 para o Sporting.

Olympique x Atalanta: prováveis escalações

Olympique: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd e Garcia; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Igor Paixão; Aubameyang.

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kossounou; Zappacosta, Éderson, Pašalić e Bernasconi; De Ketelaere, Lookman e Krstović.

FICHA TÉCNICA

Olympique de Marselha x Atalanta

Champions League

Local: Estádio Vélodrome, em Marselha, França

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h