Olimpia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

O inegável favoritismo do Flamengo diante do Olimpia será posto à prova a partir das 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção. O duelo será válido pela ida das quartas de final da Libertadores, onde o Rubro-Negro nunca venceu o clube paraguaio, em seis confrontos na história - todos realizados pela fase de grupos do torneio (quatro empates e duas derrotas).

A missão de desbancar o Olimpia surge logo após o Flamengo vir de uma goleada sofrida no Brasileiro, que freou a sequência de oito vitórias consecutivas depois do anúncio de Renato Gaúcho. O técnico não terá Pedro e Rodrigo Caio, as principais baixas, enquanto Sergio Órteman terá que montar a equipe paraguaia, que passou pelo Internacional nos pênaltis na fase anterior, sem o experiente meio-campista uruguaio Alejandro Silva.

Confira mais informações da partida entre Olimpia x Flamengo:

Estádio: Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)

Data e hora: 10 de agosto de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfá (ARG)

Árbitro de vídeo: Mauro Vigliano (ARG)

Onde ver: Fox Sports, Facebook Watch e Tempo Real do LANCE!.

OLIMPIA (Técnico: Sergio Órteman)

Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Richard Ortiz e Iván Torres; Ramón Sosa, Edgardo Orzusa, Brian Ojeda e Derlis González; Walter González e Roque Santa Cruz.

Desfalque: Alejandro Silva (lesionado)

Pendurados: -

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques: Rodrigo Caio (reequilíbrio muscular), Piris da Motta, Pedro (em recuperação de suas respectivas lesões), Bruno Viana e Renê (Covid-19).

Pendurados: -

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em vitória do Flamengo; 20%, em empate, enquanto o restante, 10%, no triunfo do Olimpia.