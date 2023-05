Oficial! Corinthians anuncia a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo; veja

O mistério acabou. Depois de vários boatos e especulações, a diretoria do Corinthians anunciou a contratação de Vanderlei Luxemburgo, que vai dirigir o clube até o dia 31 de dezembro deste ano. O contrato do treinador expira junto com o mandato do presidente Duílio Monteiro Alves. Luxemburgo chega para tapar o buraco deixado com a saída de Cuca.

A ideia para a chegada do técnico é manter uma linha de trabalho semelhante a de Cuca, com um líder respeitado no mercado do futebol e um vasto currículo vencedor, capaz, assim, de ter maior controle sobre o vestiário do clube. Luxemburgo já comandou o treino desta segunda-feira. A estreia dele junto ao time será nesta terça (2), contra o Independiente del Valle, pela fase de grupos da Libertadores.

Luxa já havia ganhado a simpatia de conselheiros do clube e se tornou o principal nome para a sucessão de Cuca. No entanto, uma nova aposta em Tite e a consequente resistência do presidente aos trabalhos recentes de Vanderlei esfriaram o interesse. Já o último ex-treinador da Seleção Brasileira até balançou, mas recusou a oferta do cargo.

A diretoria do Timão resolveu então investir em Mano Menezes, mas ele preferiu cumprir o contrato com o Internacional. Um pouco antes da derrota no Dérbi, o Corinthians iniciou tratativas com Roger Machado, que foi simpático ao convite, no entanto, o nome dele não foi externamente bem recebido.

Além deles, foram considerados técnicos estrangeiros, mas a maioria esbarrou nos altos valores e o tempo de contrato acabou por dificultar as conversas.

Retorno

O último trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo foi no ano de 2021, quando ajudou o Cruzeiro a se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Por lá, ele soma oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas. Um aproveitamento na casa dos 50,7%. Em sua carreira como treinador, Vanderlei passou pelos maiores clubes do país, além de ter uma carreira internacional que inclui o Real Madrid, o Tianjin Quanjian, da China, Al-Shabab, dos Emirados Árabes e Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

A relação dele com o Corinthians é longa. Esta será a terceira passagem dele no comando técnico do clube alvinegro. A primeira foi em 1998, quando dividiu o seu trabalho no clube alvinegro com o que fazia à frente da Seleção Brasileira, sagrando-se campeão brasileiro e vice-campeão paulista. Retornou ao Timão em 2001 e desta vez levantou a taça do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.