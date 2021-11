Obras de CT e Arena da Tuna Luso podem começar em breve, garante ex-jogador do clube

A Tuna Luso Brasileira deve ganhar em breve uma nova arena e um Centro de Treinamento. Segundo informações do jornalista de O Liberal, Carlos Ferreira, está “batido o martelo” da parceria que envolve a Águia e investidores de Portugal. Quem fez essa ligação foi o ex-jogador e empresário Mariolino, que mora na Europa.

A reportagem conversou com Mariolino, que explicou que a ideia é investir nas categorias de base e aperfeiçoar a administração do clube. Por isso, o projeto será inicialmente focado na revitalização do local, com a montagem de uma boa infraestrutura. Foi um ano de negociação até que chegasse ao momento para fechar o contrato. O espaço utilizado será o mesmo onde hoje está o estádio do Souza, revitalizando a área.

“Arena será no mesmo local. Por trás terá um CT para os mais novos. Vamos fazer formação com dois campos de futebol. É montar uma estrutura para que possamos participar dos campeonatos. Vamos criar essa estrutura para o futebol. Para que assim possamos começar a subir degraus”, conta Mariolino, que desembarca em Belém na semana que vem para se reunir com a diretoria do clube e ajeitar os últimos detalhes.

A Tuna voltou para a elite do futebol paraense neste ano, sendo vice-campeã paraense. A expectativa é para saber quem será o técnico e como será a montagem do plantel para a temporada 2022.