‘O Paysandu classifica e o Remo vem atrás classificando também', afirma dirigente do Papão

O empate em 0 a 0 no clássico entre Remo x Paysandu do último final de semana sacramentou a dupla Re-Pa no mesmo grupo no quadrangular final da Série C. O presidente eleito do Paysandu, Maurício Ettinger, avaliou o confronto com o maior rival e acredita em um acesso de paraenses à Série B.

“Caímos na chave do Remo, o Paysandu com certeza vai classificar e o Remo vem atrás classificando também”, disse em entrevista ao OLiberal.

Ao lado de Ypiranga-RS e Londrina-PR, Ettinger já estava consciente que enfrentaria o rival na decisão pela vaga na Série B, mas garante que o Papão está tranquilo para essa reta final de competição.

“Te confesso que esperava cair no mesmo grupo do Remo, todo mundo queria cair na chave do Vila Nova, mas a chance maior era de ficar na chave junto com Remo e vamos subir com certeza”, finalizou.