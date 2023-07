Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/07) pela Série B

As equipes Novorizontino x Atlético-GO disputam nesta sexta-feira (07/07) a 16° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Novorizontino x Atlético-GO ao vivo?

A partida Novorizontino x Atlético-GO poderá ser assistida pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 19h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Novorizontino x Atlético-GO chegam para o jogo?

Novorizontino é o 4° colocado da Série B com 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Atlético-GO ocupa a 10° posição e acumula 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 22 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato Palm; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Rômulo, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Atlético-GO: Ronaldo; Jefferson, Heron, Lucas Gazal e Emerson Santos; Mikael e Thiago Medeiros; Kelvin, Shalyon e Bruno Tubarão; Gustavo Coutinho. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 07 de julho de 2023, 19h