Gimnasia x Independiente: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/07) pelo Argentino

As equipes Gimnasia x Independiente disputam nesta sexta-feira (07/07) a 23° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gimnasia x Independiente ao vivo?

A partida Gimnasia x Independiente poderá ser assistida pelo serviço de streaming AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Gimnasia x Independiente chegam para o jogo?

Gimnasia é o 17° colocado do Campeonato Argentino com 7 vitória, 6 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 29 gols sofridos. Suas últimas disputas terminaram com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Independiente ocupa a 22° posição e acumula 5 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 21 gols marcados e 26 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Gimnasia: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Nicolás Colazo; Ignacio Miramón, Nicolás Sánchez, Franco Torres, Alan Lescano, Benjamín Domínguez; Ivo Mammini. Técnico: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Cristian Báez, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Martínez, Ortiz, Iván Marcone; Kevin López, Martín Cauteruccio, Matías Giménez. Técnico: Ricardo Zielinski.

FICHA TÉCNICA

Gimnasia x Independiente

Campeonato Argentino

Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata

Data/Horário: 06 de julho de 2023, 19h