Nova SAF: Atlético Monte Azul passa a ter Neymar pai e Sheik na gestão; veja curiosidades

O Atlético Monte Azul (AMA), equipe da Série A2 do Campeonato Paulista em 2024, anunciou mudanças significativas em sua administração, incluindo a presença do empresário Neymar da Silva Santos, pai do astro Neymar, e do ex-jogador Émerson Sheik na gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O comando da SAF ficará a cargo do ex-jogador e empresário João Celso de Moraes.

O AMA é conhecido por algumas curiosidades, como ter um estádio com nome de mulher, chamado Otacília Patrício Arroyo, nome da avó do então presidente do clube à época, Ricardo Céster Arroyo. Além disso, o estádio tem capacidade para 13 mil torcedores, quase a população total da cidade de Monte Azul Paulista, que possui cerca de 18 mil habitantes.

Como jogador, Émerson Sheik foi campeão mundial pelo Corinthians (Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

A maior façanha do Atlético Monte Azul foi o acesso ao Paulistão de 2010. Na Série A2 de 2009, o clube fez a melhor campanha da primeira fase e garantiu seu lugar na elite estadual ao vencer o Flamengo de Guarulhos por 4 a 1 fora de casa.

Na Série A2 deste ano, o AMA enfrentou dificuldades e chegou a passar 14 das 15 rodadas na zona de rebaixamento. No entanto, uma vitória crucial sobre o Lemense no último jogo, aliada a outros resultados, garantiu a permanência na Série A2 e rebaixou o São Caetano para a terceira divisão estadual.