Nova realidade! Veja como o rebaixamento pode afetar as finanças do Grêmio

Fim do martírio para o torcedor do Grêmio. Após semanas e muitas rodadas do Brasileirão, o Tricolor foi rebaixado para a Série B nesta quinta-feira ao vencer o Atlético-MG e ver o Juventude derrotar o Corinthians, no Alfredo Jaconi.

FATURAMENTO

​

Diferentemente de outros anos, a Série B tem machucado muito os gigantes nacionais. A partir da próxima temporada, o Tricolor será um dos clubes afetados financeiramente e precisa ter a cabeça no lugar para não entrar em parafuso.



COTA DE TV



O principal choque é a cota de TV para disputar a Série B. De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, o Grêmio terá uma cota de R$ 40 milhões para disputar a competição.



MUDANÇAS NO ELENCO



Diante da dificuldade nas contas, uma das missões da diretoria é abrir o elenco e negociar jogadores com alto salário e, até mesmo, vender algumas peças mais jovens ao futebol do exterior.



INVESTIMENTOS MENORES



Naturalmente, com menores receitas, o Grêmio terá de fazer investimentos menores pensando no planejamento para a Série B.



NOVA REALIDADE



Acostumado a disputar a Libertadores nos últimos anos, o Grêmio agora vai viver uma nova realidade, com orçamento menor voltado para o retorno à elite do futebol nacional. É tempo de reconstrução.